Crolla mercato auto: in aprile -97,5% vendite (Di lunedì 4 maggio 2020) Inizia la Fase 2 per l'industria dell'auto e riaprono le concessionarie, ma i due mesi di lockdown dovuti all'emergenza Coronavirus si chiudono con un pesante bilancio per il settore: 361.000 immatricolazioni perse, pari a un calo del 51% rispetto allo stesso periodo del 2019.Nel mese di aprile le vendite sono praticamente azzerate: soltanto 4.279, con un crollo del 97,55%. Da inizio anno la contrazione dei volumi è del 50,69%. Se si proietta il dato di aprile sull'intero anno, spiega il Centro Studi Promotor, si ottiene un volume analogo a quello del 1949 quando le immatricolazioni furono 48.883."La forte contrazione del Pil già registrata nel primo trimestre del 2020 e le prospettive negative per il resto dell'anno rendono il recupero del settore auto problematico. Per tornare alla normalità ci vuole una terapia d'urto ...

