Coronavirus, scendono sotto i 100 mila gli attuali contagiati. Sempre meno ricoveri (Di lunedì 4 maggio 2020) Il dato sulle persone attualmente positive al Coronavirus in Italia scende per la prima volta dopo settimane sotto quota 100mila, esattamente 99.980. E' quanto emerge da i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano. Sale invece a 211.938 il numero degli italiani colpiti dal Coronavirus dall'inizio dell'epidemia, con un aumento di 1.221 casi (ai minimi dal 10 marzo, ieri +1.389).Oggi si registrano 1.225 guariti (ieri 1.740), con il totale che sale a 82.879, mentre rispetto a ieri torna a salire lievemente il numero dei decessi, 195 contro i 174 di 24 ore fa, per un totale di 29.079. Continuano a calare anche i ricoveri: quelli ordinari sono scesi di 419 unita', e sono oggi 16.823. Quelli in terapia intensiva si riducono di 22, scendendo a 1.479, trentesimo giorno consecutivo di calo. Le persone in isolamento domiciliare sono 81.678. Infine, sono stati fatti in 24 ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - i positivi scendono sotto quota 100 mila. Ancora giù i ricoveri

