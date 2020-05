(Di lunedì 4 maggio 2020) Non importa quando, ma ladidel Re si dovrà giocare necessariamente a porte aperte. Un principio che trova d’accordo tanto laquanto l’Bilbao. Proprio per questo i presidenti dei due, Jokin Aperribay e Aitor Elizegi, hanno rivolto un appello congiunto alla Federcalcio spagnola affinché l’ultimo atto dellanazionale, che da 110non metteva l’uno contro l’altro due, si giochi “come una competizione ufficiale, con la presenza del pubblico e in una data futura da stabilire di comune accordo”. Nel comunicato inviato lunedì pomeriggio alla Federazione, i duehanno ribadito che la loro volontà “è sempre stata, ora e prima, di giocare lacon la presenza dei propri tifosi” e hanno chiesto al Segretariato Generale della RFEF che la ...

SkySport : Coppa del Re, finale a porte aperte: c'è l'ok della Federazione spagnola - figurinepanini : 71 anni fa nel tragico incidente di Superga ci lasciava il Grande Torino. Una delle formazioni più forti della stor… - OfficialSSLazio : ?? La finale del 26 maggio 2013 la firma Lulic al minuto 71 ?? La storia incorona #LaPrimaSquadraDellaCapitale ?? Alzi… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Coppa del Re, dopo 110 anni una finale tra due club baschi. Real Sociedad e Athletic Bilbao: “Si giochi a porte aperte… - alebi74 : RT @fattoquotidiano: Coppa del Re, dopo 110 anni una finale tra due club baschi. Real Sociedad e Athletic Bilbao: “Si giochi a porte aperte… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa del

Non importa quando, ma la finale di Coppa del Re si dovrà giocare necessariamente a porte aperte. Un principio che trova d’accordo tanto la Real Sociedad quanto l’Athletic Bilbao. Proprio per questo i ...Il tennis professionistico riparte. Sempre a livello locale, in quella che sembra una “nuova normalità” per questo sport. Dopo alcune esibizioni in Florida e il lancio della Ultimate Tennis Showdown, ...