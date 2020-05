Calendario ripresa allenamenti Serie A calcio | le date delle 20 squadre Apre il

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ledipossono tornare ad allenarsi a partire da oggi (lunedì 4 maggio) anche se i calciatori potranno farlo soltanto a livello individuale e rispettando tutte le misure di sicurezza come il distanziamento interpersonale, per gliin gruppo bisognerà aspettare altre due settimane. Le 20 società diA hanno definito ilper ladegli, ad aprire le danze è il Sassuolo che già stamattina si è rimesso in moto mentre domani toccherà all’Inter, all’Atalanta e al Bologna. La Juventus e la Lazio hanno scelto invece mercoledì 7 maggio, il giorno dopo spazio a Roma e Napoli, entro il fine settimana scenderà in campo anche il Milan. Moltedevono però ancora definire la data della ripartenza. Di seguito ilper ladegli...