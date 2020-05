Arterra acquista azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) –Bioscience comunica, nell’ambito del programma di acquisto di, di averto, tra il 27 e il 30 aprile 2020, in esecuzione dell’autorizzazione all’acquisto dideliberato, complessivamente 9.000al prezzo medio di 3,414 euro per azione per un controvalore complessivo pari a 30.723,75 euro. Al 30 aprile, l’azienda specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie detiene 33.000, pari allo 0,50% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato.