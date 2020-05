Veloce break temporalesco | poi caldo africano per tutta la settimana

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 3 maggio 2020) Alessandro Ferro Prima dell'entrata in scena dell'anticiclone, faremo i conti con le ultime note di instabilità previste per oggi con acquazzoni e temporali sulle zone interne del Sud. Da domani a sabato ecco il: fino a 30°C sulle zone di pianura del Nord e al Centro-Sud Prima del grande, il primo della stagione, che sperimenteremo da domani, dovremo fare i conti con uninstabile edovuto alla presenza di correnti più fresche in quota. L'instabilità di oggi Anche se l'anticiclone di matrice sub-tropicale "preme", la giornata di oggi sarà ancora incerta, soprattutto durante le ore pomeridiane a causa della formazione di nubi intense che scaricheranno acquazzoni e locali grandinate. Bersaglio preferito saranno le regioni interne meridionali, soprattutto Molise, Campania, Basilicata ...