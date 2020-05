UFO, tre video misteriosi diffusi dal Pentagono (Di domenica 3 maggio 2020) Tre filmati, inerenti oggetti volanti non identificati, sono stati pubblicati ufficialmente dal Pentagono. L'ente militare statunitense invita a definirli più propriamente come "fenomeni aerei non identificati". La veridicità dei video, già visti dal 2017, è stata confermata a settembre del 2019. V1 Nei filmati, registrati tra il 2004 e il 2015 durante esercitazioni militari, si vedono dei velivoli muoversi rapidamente di fronte all'obiettivo di una telecamera a infrarossi. Il movimento è troppo rapido per poter essere ben delineato, come emerso anche dalle reazioni dei piloti in sottofondo. Le testimonianze dei piloti rivelano che gli oggetti avrebbero effettuato manovre molto brusche, prima di scomparire completamente dalla visuale. Non è chiaro di che si tratti, ma non è escluso che possa trattarsi di semplici droni, palloni ... Leggi su meteogiornale Trentino - il gufo reale torna a volare dopo un mese : era stato investito. L’emozionante momento in cui viene liberato - le immagini

Ufo - il Pentagono pubblica ufficialmente tre video di oggetti non identificati

