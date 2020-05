Trials of Mana: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di domenica 3 maggio 2020) Correva l’anno 1995 quando Seiken Densetsu 3 arrivò sul mercato, ed oggi a distanza di 17 anni torna con il Remake. La serie Mana all’epoca aveva un posto speciale nel cuore dei giocatori, il successo portò allo sviluppo di differenti titoli. Trials of Mana è il terzo capitolo della serie, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver trascorso del tempo in sua compagnia su PS4 Pro, informandovi che il titolo è disponibile anche su PC e Nintendo Switch. Trials of Mana Recensione Trials of Mana è un GDR, ossia un gioco di ruolo, che per la gioia di tutti coloro che non vedono di buon occhio il combattimento a turni, vanta di un sistema in tempo reale come il remake di Final Fantasy 7. Il Remake come il titolo originale purtroppo non supporta la lingua italiana in alcun modo, rendendo difficoltosa ... Leggi su gamerbrain Trials of Mana - recensione

