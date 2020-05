Sezione AMMI di Benevento | seconda donazione di caschi agli ospedali

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dellaA.M.M.I. di. I telegiornali di oggi hanno riportato le dichiarazioni rilasciate dal Premier inglese Johnson; ringraziando i medici che si sono presi cura di lui, Johnson ha raccontato che, a salvarlo dal Covid-19 è stato anche un casco per ventilazione meccanica, proprio come questo raffigurato nella foto. Bene, tale testimonianza rende ancora più importante la decisione delladidi donare ai duecittadini, l’Aziendaera San Pio ed il Sacro Cuore Fatebenefratelli,Cpap (modello CV100M/2, foto), attrezzature indispensabili per tutte le patologie polmonari e cardiache che possono comportare insufficienza respiratoria grave (parliamo di scompenso cardiaco, shock cardiogeno, edema polmonarerio, infarto del ...