Scuola | il ‘metodo Azzolina’ non convince Task force | “E’ solo un punto di partenza”

Il 'metodo Azzolina' per la riapertura della Scuola ha suscitato diverse perplessità. ROMA – Il metodo Azzolina per la riapertura della Scuola non ha convinto docenti, presidi e gli stessi genitori. La ministra ha annunciato l'intenzione del Governo di ripartire a settembre con una suddivisione in gruppi: metà classe in aula e l'altra metà in videoconferenza da casa. Un'ipotesi ancora al vaglio della stessa Task force visto che si dovrà valutare l'andamento al virus. Una misura simile potrebbe portare il Governo a prorogare i bonus decisi in queste settimane per aiutare i genitori con i figli a casa. La Task force precisa: "E' solo un punto di partenza" "E' solo un punto di partenza". Il capo della Task force, Patrizio Bianchi, ha tenuto a precisare che la decisione non ...

- matteocacciola : @GenCar5 @pama_dei @AzzolinaLucia @lauraboldrini @meb Non è opinione, @GenCar5 . È scuola, istruzione, cultura, lav… - RunGianTO : @TgLa7 @AzzolinaLucia Perché non prima, magari già nel mese di Giugno ? Non come 'parcheggio' ma con molteplici sco… - RunGianTO : @rtl1025 Perché non prima, magari già nel mese di Giugno ? Non come 'parcheggio' ma con molteplici scopi: 1 far tor… - abaco121a : @VujaBoskov il 'metodo #azzolina' a scuola è come il 5 - 5 - 5 di Oronzo Canà. #COVID?19 #scuola #Fase2

