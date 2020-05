Roma, corpo carbonizzato trovato su un balcone in via Fani (Di domenica 3 maggio 2020) Un corpo completamente carbonizzato è stato trovato oggi sul balcone di un appartamento a Roma. A chiamare i soccorsi alcuni residenti dello stabile in via Mario Fani 60. Avevavo visto da un terrazzo al secondo piano dell’edificio dei piedi sul bordo del parapetto. Nell’aria si sentiva inoltre un forte odore di bruciato. I vigili del fuoco entrati nell’appartamento, nel quale c’era una donna con delle apparenti disabilità mentali, hanno fatto la macabra scoperta. Sul terrazzo c’era il corpo completamente carbonizzato. Durante il sopralluogo delle altre stanze non sono stati rilevati segnali d’incendio. Secondo quanto si apprende, l’appartamento era in stato di forte degrado. Indagano i carabinieri. L'articolo Roma, corpo carbonizzato trovato su un balcone in via Fani proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Roma - trovato nel Tevere il corpo di Luciana Martinelli : era scomparsa il 4 aprile

