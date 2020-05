Pogba: «Devo essere pronto, voglio solo tornare a giocare a calcio» (Di domenica 3 maggio 2020) Paul Pogba ha rilasciato una breve intervista al sito ufficiale del Manchester United: queste le parole del centrocampista francese Paul Pogba ha rilasciato una breve intervista al sito ufficiale del durante il programma “Ask United”. Queste alcune dichiarazioni del francese. PALESTRA – «Ho una piccola palestra a casa in casa. Posso fare un po ‘di allenamento, un po’ di corsa, un po ‘di bici, andare fuori e fare alcune cose con la palla. Mi sto tenendo occupato e in salute». MOTIVAZIONE – «Dobbiamo rimanere motivati, non c’è altra scelta. È un periodo e non sappiamo fino a quando sarà così, ma ho ancora degli obiettivi in ​​testa e un giorno speriamo che questa pandemia si fermi. E poi dobbiamo tornare in campo, quindi dobbiamo essere pronti. Per quanto mi riguarda, sono stato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 maggio 2020) Paulha rilasciato una breve intervista al sito ufficiale del Manchester United: queste le parole del centrocampista francese Paulha rilasciato una breve intervista al sito ufficiale del durante il programma “Ask United”. Queste alcune dichiarazioni del francese. PALESTRA – «Ho una piccola palestra a casa in casa. Posso fare un po ‘di allenamento, un po’ di corsa, un po ‘di bici, andare fuori e fare alcune cose con la palla. Mi sto tenendo occupato e in salute». MOTIVAZIONE – «Dobbiamo rimanere motivati, non c’è altra scelta. È un periodo e non sappiamo fino a quando sarà così, ma ho ancora degli obiettivi in ​​testa e un giorno speriamo che questa pandemia si fermi. E poi dobbiamoin campo, quindi dobbiamopronti. Per quanto mi riguarda, sono stato ...

Paul Pogba ha rilasciato una breve intervista al sito ufficiale del durante il programma “Ask United”. Queste alcune dichiarazioni del francese. PALESTRA – «Ho una piccola palestra a casa in casa. Po ...

C'è tanto movimento anche su Tonali, su Pogba, ci sono molti segnali che fanno capire che si può rimettere in piedi l'operazione.

