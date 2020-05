Papa Ratzinger torna a parlare | “Nozze e gay e aborto segni dell’Anticristo”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag – Ilemerito“per bocca” di un suo amico giornalista, Peter Seewald. E dice cose un po’ diverse – anzi, diametralmente opposte – da quelle propagandate da Francesco Bergoglio. Il libro-intervista a Raztinger Lunedì uscirà in lingua tedesca una nuova biografia delemerito scritta per l’appunto da Peter Seewald. Secondo quanto riporta il Corriere, per la versione in lingua italiana bisognerà aspettrare l’autunno, e in questa intervista con il giornalistaparlerà di crisi della società contemporanea. A quanto pare, ilemerito paragona il «matrimonio omosessuale» e l’«» al «potere spirituale dell’Anticristo». Il libro si chiama «Ein Leben», mentre in italiano il titolo ...