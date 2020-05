(Di domenica 3 maggio 2020) L’per il nuovodiviene discusso dalla. Presentate petizioni contro, il quale è stato. GERUSALEMME – Ladiinizia oggi a esaminare le petizioni presentate contro l’intesa tra Benyamine Benny Gantz per undi emergenza nazionale e avverso la possibilità che un deputato, come il primo, possa ricoprire la carica di. Il presidente dellaEsther Hayut ha deciso che le udienze saranno trasmesse dal vivo e che saranno 11 su 15 i giudici del Tribunale ad approfondire le petizioni., si esprime lasulCome noto, il leader del Likud, Benjamin, deve rispondere di diversi capi d’accusa. A tal proposito, pochi giorni fa l’Avvocato generale dello stato, Avichai Mandelblit (lo stesso ...

GHERARDIMAURO1 : Israele: accordo governo a Corte Suprema - contribuenti : Israele: accordo governo a Corte Suprema - NewsMondo1 : Israele, accordo di governo a Corte Suprema: Netanyahu incriminato, può essere premier? - Notiziedi_it : Israele: accordo governo a Corte Suprema – Ultima Ora - CorriereQ : Israele: accordo governo a Corte Suprema -

Ultime Notizie dalla rete : Israele accordo

Agenzia ANSA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 MAG - La Corte suprema comincerà oggi ad esaminare le petizioni presentate contro l'intesa tra Benyamin Netanyahu e Benny Gantz per un governo di emergenza nazionale e avverso ...Gerusalemme, 03 mag 09:20 - (Agenzia Nova) - Centinaia di israeliani sono scesi in piazza nella serata del due maggio per protestare contro il governo di unità nazionale frutto dell'accordo tra il pre ...