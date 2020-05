Fine Quarantena | Paura del 4 Maggio? È normale ma bisogna superarla

(Di domenica 3 maggio 2020) Ladella(o meglio della prima fase) arriverà il 42020, con l’inizio della Fase 2. È certamente un momento positivo per il Paese ma in molte persone questa data genera ansia eperché laè diventata una dimensione rassicurante. Si tratta di un problema che si può superare? Certamente, con … L'articolodel 4? Èmaè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

stxyjisung : @needstraykidz a fine quarantena io so già cosa fare - hvrrysvoicee : RT @cuoredipezza: OGNI ?? TANTO ?? METTETEVI ?? GLI ?? ORECCHINI ?? O ?? PRIMA ?? DELLA ?? FINE ?? DELLA ?? QUARANTENA ?? VI ?? SI ?? CHIUDERANNO ?? I ??… - ColTempo : @dilesworld @denne_red @alessyand Il problema è che dovrebbero fare i tamponi anche a loro, almeno a fine 'quarante… - misplacedhome : RT @cuoredipezza: OGNI ?? TANTO ?? METTETEVI ?? GLI ?? ORECCHINI ?? O ?? PRIMA ?? DELLA ?? FINE ?? DELLA ?? QUARANTENA ?? VI ?? SI ?? CHIUDERANNO ?? I ??… - geefromearth : RT @cuoredipezza: OGNI ?? TANTO ?? METTETEVI ?? GLI ?? ORECCHINI ?? O ?? PRIMA ?? DELLA ?? FINE ?? DELLA ?? QUARANTENA ?? VI ?? SI ?? CHIUDERANNO ?? I ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Fine Quarantena

Il Messaggero Salute

Abbiamo intervistato alcuni italiani a Berlino, creativi e professionisti, chiedendo loro di rispondere brevemente a poche domande standard. Le risposte ci restituiscono la “fotografia” di una comunit ...Coronavirus, viola lockdown per fare sesso con un gigolò ma non lo paga: la diatriba finisce in caserma con tanto di multa Un 50enne reggiano aveva concordato telefonicamente una prestazione sessuale ...