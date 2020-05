Delitti | su TV8 i fatti più efferati degli ultimi dieci anni di cronaca nera italiana

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 3 maggio 2020), arriva su TV8 la serie che racconta alcuni deipiù sconvolgenti diDal 4 al 18 maggio, ogni lunedì in prima serata su TV8 in prima visione in chiaro andrà in onda, la serie crime che ricostruisce alcuni deipiùal centro dellanegli. Prodotta da Stand by me, la serie ripercorre le tracce dei casi di omicidio che più hanno fatto discutere e diviso l’opinione pubblica, analizzati e ricostruiti attraverso le testimonianze di familiari, amici, investigatori e consulenti legali., anticipazioni del 4 maggio – Il delitto Varani Il delitto Varani, ribattezzato nel 2016 dai media “Il nuovo circeo”: si tratta dell’omicidio di Luca Varani, 23enne originario della Macedonia e figlio adottivo di una famiglia residente nella periferia di ...