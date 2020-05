Coronavirus | il Primario del Sacco | “Per convivere col virus serve senso di

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 3 maggio 2020) “Quelli come me finiranno un giorno per essere odiati perché, ricordiamo, l’emergenzanon è affatto finita”. Lo ha detto ildi Malattie Infettive dell’Ospedaledi Milano, Massimo Galli, a SkyTg24 chiarendo che “si sta cominciando a vedere la luce” grazie ai “provvedimenti” e al fatto che tutti fossero in casa. Ma, ha aggiunto Galli, “tutti fuori senza tutte le debite protezioni vuol dire cercarsi guai: è una bellissima giornata, tutti non ne possiamo più di stare in casa da così tanto tempo” ma “francamente le precauzioni ci vogliono”, ha concluso. Parlando poi dei nuovo casi di contagio, l’infettivologo ha spiegato che si tratta di “persone o infettate in casa o che avevano l’infezione prima dei decreti chiusura.” “Il ...