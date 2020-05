Coronavirus, a Barletta folla in strada per la processione della Madonna. E la vigilessa filma l’evento con il cellulare (Di domenica 3 maggio 2020) Coronavirus, a Barletta folla in strada per la processione della Madonna. E la vigilessa filma l’evento con il cellulare. Centinaia di persone si sono riversate tra le strade della città pugliese in occasione della processione del quadro della Madonna dello Sterpeto. Come ogni primo maggio, l’icona della patrona ha percorso le vie del centro fino alla cattedrale. La processione avrebbe dovuto svolgersi nel rispetto delle norme del distanziamento sociale imposte dall’emergenza Coronavirus. Ma qualcosa è andato storto. Come testimoniano le immagini dell’emittente locale Canale 91, al passaggio del carro che trasportava il quadro della Madonna, centinaia di persone si sono avvicinare per omaggiare la patrona. Neanche le forze dell’ordine sarebbero intervenute. Un’agente della Polizia municipale è stata perfino immortalata mentre ... Leggi su newscronaca.myblog L’incredibile processione per la Madonna a Barletta durante la quarantena per il Coronavirus

BARI - «Domani, 4 maggio, inizia la Fase 2 e l'obiettivo è esclusivamente quello di ripartire, ma in sicurezza. Per questo ho posto degli interrogativi utili a comprendere cosa stia accadendo in Pugli ...

