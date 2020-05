Body shaming: la stupidità ai tempi del social (Di domenica 3 maggio 2020) Cos’è il Body shaming Il termine indica la “derisione del corpo” o più semplicemente, prendere in giro persone per l’aspetto fisico; un atteggiamento che se perpetrato sui social può rientrare nella categoria cyberbullismo, e dunque, punibile legalmente. Si attacca la persona per la magrezza, l’eccesso di peso, per il modo di vestire, il colore della pelle, malattie considerate antiestetiche, muscolatura, peli e addirittura la forma del pene: in realtà la lista potrebbe allungarsi, ma ahimè, non sono dotata della stessa fervida fantasia dei soggetti che si divertono in questo modo, alquanto puerile. Ultimo caso, che ultimo non è Martedì scorso durante la puntata di “Striscia la notizia” la giornalista Giovanna Botteri corrispondente della Rai a Pechino, è stata presa di mira per il suo ... Leggi su ilcorrieredellacitta Body shaming contro Giovanna Botteri? La risposta ufficiale di Striscia la notizia

Body shaming - battute e buonsenso : il caso Botteri de-costruito

Giovanna Botteri, body shaming anche in tv: 'Modelli stupidi e anacronistici che non hanno più ragione di esistere'