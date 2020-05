Bastano 5 secondi a Mike Tyson per ritornare leggenda (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di Lettura: 9 minuti Il video su Instagram fa impazzire i followers Cinque secondi. Di boxe, di pugni, di terrore. Sono bastati 5 secondi sui social network di Mike Tyson coi guantoni da boxe, un allenatore come bersaglio, per far impazzire il web. Per il modo in cui colpisce, a 53 anni suonati ruggente come quan- do era il terrore di ogni avversario sul ring. E per l’idea di un suo possibile ritorno alla boxe, che lui stesso aveva lanciato: qualche esibizione per raccogliere fondi da devolvere in beneficienza. «Per i disperati come me» aveva detto Iron Mike. © tuttosport.com Il video Quello che Tyson ha mostrato ai suoi oltre 10 milioni di follower su Instagram e 5,4 milioni di follower su Twitter è un video promozionale. Non del suo prossimo combattimento, ma di «Bad Boys for life», l’ultimo capitolo della saga ... Leggi su lapiazzettadellosport "Lombardia colpevole per il virus? Ricordo una cosa". A Salvini bastano 10 secondi per zittire Travaglio a DiMartedì

Coronavirus - Gloria Gaynor e il tutorial per lavarsi le mani sulle note di “I will survive” : “Bastano 20 secondi…” (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di Lettura: 9 minuti Il video su Instagram fa impazzire i followers Cinque. Di boxe, di pugni, di terrore. Sono bastati 5sui social network dicoi guantoni da boxe, un allenatore come bersaglio, per far impazzire il web. Per il modo in cui colpisce, a 53 anni suonati ruggente come quan- do era il terrore di ogni avversario sul ring. E per l’idea di un suo possibile ritorno alla boxe, che lui stesso aveva lanciato: qualche esibizione per raccogliere fondi da devolvere in beneficienza. «Per i disperati come me» aveva detto Iron. © tuttosport.com Il video Quello cheha mostrato ai suoi oltre 10 milioni di follower su Instagram e 5,4 milioni di follower su Twitter è un video promozionale. Non del suo prossimo combattimento, ma di «Bad Boys for life», l’ultimo capitolo della saga ...

acmilan : #OnThisDay in 2004 @KAKA finds Sheva to get the Scudetto party started! ?????? Bastano pochi secondi e... a San Siro è… - satriaviMN : RT @acmilan: #OnThisDay in 2004 @KAKA finds Sheva to get the Scudetto party started! ?????? Bastano pochi secondi e... a San Siro è festa Scud… - semskey : RT @acmilan: #OnThisDay in 2004 @KAKA finds Sheva to get the Scudetto party started! ?????? Bastano pochi secondi e... a San Siro è festa Scud… - smilypapiking : RT @carloalberto: @gabpojer @raistolo @vitalbaa @andreaganduglia @faffa42 @fabiochiusi @CrossWordsCW Ad @AlfonsoFuggetta bastano 90 secondi… - forzamilan87 : RT @acmilan: #OnThisDay in 2004 @KAKA finds Sheva to get the Scudetto party started! ?????? Bastano pochi secondi e... a San Siro è festa Scud… -

Ultime Notizie dalla rete : Bastano secondi Palline da ping pong e trappole per topi: questo video fa capire esattamente il potere del “social distancing” Business Insider Italia Da domani mascherine per tutti a 50 centesimi in 50mila punti vendita

Da domani, giorno di avvio della fase 2 con la riapertura di varie attività, scatterà anche l’obbligo delle mascherine su tutti i mezzi pubblici, i taxi, nelle aziende ove non sia possibile il distanz ...

Coronavirus e scudi di plexiglas: "Troppe richieste, non riusciamo a produrli per tutti"

Roma, 2 maggio 2020 - Siamo pronti ad alzare barriere trasparenti di plastica a prova di Coronavirus, dal ristorante al parrucchiere o negli uffici, non più solo nei supermercati o nelle farmacie. Sol ...

Da domani, giorno di avvio della fase 2 con la riapertura di varie attività, scatterà anche l’obbligo delle mascherine su tutti i mezzi pubblici, i taxi, nelle aziende ove non sia possibile il distanz ...Roma, 2 maggio 2020 - Siamo pronti ad alzare barriere trasparenti di plastica a prova di Coronavirus, dal ristorante al parrucchiere o negli uffici, non più solo nei supermercati o nelle farmacie. Sol ...