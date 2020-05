THE O.C., anticipazioni puntata di sabato 2 maggio 2020 (Di sabato 2 maggio 2020) sabato 2 maggio 2020, nuovo appuntamento con The O.C. e dunque con due episodi in replica su Italia 1. Ecco trama e anticipazioni:Leggi anche: Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cosa succede sabato 2 e domenica 3 maggio 2020, anticipazioniNell’episodio Cuore infranto è arrivato il giorno di San Valentino, così Kirsten (Kelly Rowan) organizza una festa di beneficenza. Intanto Ryan (Benjamin McKenzie) non riesce proprio a perdonare Marissa (Mischa Barton) per la storia che ha avuto con Oliver e di conseguenza la lascia, temendo che possa accadere di nuovo. Nell’episodio La telenovela diventano tesi i rapporti tra Seth (Adam Brody) e Summer (Rachel Bilson): la ragazza teme il gossip studentesco e quindi rifiuta le effusioni in pubblico. Sarà Seth a risolvere la situazione: nel corso di una raccolta fondi per beneficenza, il giovane fa platealmente a Summer ... Leggi su tvsoap THE ROOKIE 2/ Anticipazioni 1 maggio : Nolan fra due fuochi - Grace o la Russo?

THE O.C. - anticipazioni episodi di venerdì 1° maggio

