Terrore a Creta | scossa di terremoto di 6 | 7 gradi e allarme tsunami

(Di sabato 2 maggio 2020) Una fortissimadidi 6,7 magnitudo momento è stata registrata questo pomeriggio a largo dell’isola di, in Gracia. Il, violentissimo, ha generato il panico tra la popolazione dell’isola. Laè stata avvertita fino in Italia dalla sala operativa dell’Ingv. Ilviolentissimo ha avuto inizio alla 14:51:05 ed è stato avvertito chiaramente dalla popolazione, fino ad Atene. Paura soprattutto a Heraklion e Lassithi. L’epicentro è nel Mediterraneo a sud dell’isola greca, ad una profondità di 17 chilometri. Secondo il sito earthquaketrack, l’epicentro è stato, a 16 chilometri di profondità, a Nea Anatoli, nella parte sud dell’isola. In seguito alla fortissimadiè stata anche diramata una allerta. Le onde sismoche sono state ...