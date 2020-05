Sfratto e restituzione canoni in eccesso | ecco quando è possibile

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 2 maggio 2020)inDi seguito vogliamo soffermarci su un caso non così raro nella prassi dei rapporti tra proprietario dell’immobile ed affittuario. Ci riferiamo alla possibilità che l’inquilino possa chiedere ed ottenere ladi almeno una parte del denaro speso a titolo di canone di affitto, ovvero – in caso di– la legge consente di avere indietro i soldi spesi ine versati sul conto del locatore? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sul caso dell’acquisto immobile con un inquilino in affitto che già vi abita, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google Newse soldi del canone versati in: il ruolo del giudice Un principio generale in materia di rapporti tra proprietario ed affittuario è che fa parte ...