Sampdoria, Osti vuole restare: sondaggio del Bologna (Di domenica 3 maggio 2020) Osti vuole rimanere alla Sampdoria, ma il rinnovo non arriva. Ipotesi Bologna per il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti potrebbe lasciare la Sampdoria, qualora il rinnovo di contratto (attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno) non dovesse arrivare. Il direttore sportivo vorrebbe restare in blucerchiato e parlerà nelle prossime settimane con il presidente Massimo Ferrero. Nel frattempo, si è rifatto vivo il Bologna dell'amico Walter Sabatini.

Calciomercato Sampdoria - Andrey sulla lista di Osti (Di domenica 3 maggio 2020)rimanere alla, ma il rinnovo non arriva. Ipotesiper il direttore sportivo blucerchiato Carlopotrebbe lasciare la, qualora il rinnovo di contratto (attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno) non dovesse arrivare. Il direttore sportivo vorrebbein blucerchiato e parlerà nelle prossime settimane con il presidente Massimo Ferrero. Nel frattempo, si è rifatto vivo ildell’amico Walter Sabatini. Leggi su Calcionews24.com

