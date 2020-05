Rientro a scuola e concorsi, bufera su Azzolina dopo l'intervista in tv (Di sabato 2 maggio 2020) È bufera sulla scuola, snodo nevralgico del nostro sistema Paese, dopo un'intervista della ministra Lucia Azzolina. Ed anche nella maggioranza c'è chi prende le distanze. Sul tavolo il tema del Rientro degli alunni in classe, ma soprattutto quello dei concorsi. 'Assunzioni con concorsi a titoli? Non è vero' è l'argomento del contendere: "La scuola risponde al futuro del Paese, alle famiglie, agli studenti e al personale: chi in questi giorni sta dicendo che si possono fare concorsi per titoli e che da settembre si assumerebbero subito i docenti grazie a questi concorsi sta mentendo spudoratamente", ha detto la ministra ed ha aggiunto: "Si tratta di concorsi attesi da anni. Se noi cambiassimo le norme, a settembre non assumeremmo proprio nessuno". "La ministra Azzolina oggi è andata in tv dicendo che la maggioranza che vota la fiducia al ... Leggi su agi Coronavirus - Brescia elabora piano per rientro a scuola a settembre : “Aperti tavoli di lavoro - sperimenteremo in estate”

Mascherine per bambini : sono obbligatorie? Arcuri ne annuncia la produzione : verso il rientro a scuola

Coronavirus - Ministro Azzolina : “Al lavoro per il rientro a scuola - ci sono 3 scenari” (Di sabato 2 maggio 2020) Èsulla, snodo nevralgico del nostro sistema Paese, dopo un'della ministra Lucia Azzolina. Ed anche nella maggioranza c'è chi prende le distanze. Sul tavolo il tema deldegli alunni in classe, ma soprattutto quello dei. 'Assunzioni cona titoli? Non è vero' è l'argomento del contendere: "Larisponde al futuro del Paese, alle famiglie, agli studenti e al personale: chi in questi giorni sta dicendo che si possono fareper titoli e che da settembre si assumerebbero subito i docenti grazie a questista mentendo spudoratamente", ha detto la ministra ed ha aggiunto: "Si tratta diattesi da anni. Se noi cambiassimo le norme, a settembre non assumeremmo proprio nessuno". "La ministra Azzolina oggi è andata in tv dicendo che la maggioranza che vota la fiducia al ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Brescia elabora piano per rientro a scuola a settembre: “Aperti tavoli di lavoro, sperimenteremo in es… - Agenzia_Italia : Rientro a scuola e concorsi, bufera su Azzolina dopo l'intervista in tv - TgrRaiTrentino : La scuola guarda al rientro: ''Serve un concorso ad hoc per il sostegno'' - TGR Trento - annamaria_ff : RT @Agenzia_Italia: Rientro a scuola e concorsi, bufera su Azzolina dopo l'intervista in tv - Andyphone : RT @Agenzia_Italia: Rientro a scuola e concorsi, bufera su Azzolina dopo l'intervista in tv -