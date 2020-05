Quando la Merkel apre la borsa (Di sabato 2 maggio 2020) Per combattere il coronavirus su scala europea la Germania di Angela Merkel ha scelto il Mes, schierandosi con l’Olanda e contro l’Europa del sud che reclamava i coronabond. Ma se per procedere a 27 si negozia fra un vertice e un altro, Quando si è trattato di affrontare il Covid-19 entro i confini Leggi su ilfoglio Quando Merkel e Sarkozy affondarono gli Eurobond

La Merkel dimentica quando l’Europa dimezzò i debiti a Berlino

Coronabond - se non ora quando? Italia - Francia e Spagna all'assalto della Merkel

Per combattere il coronavirus su scala europea la Germania di Angela Merkel ha scelto il Mes, schierandosi con l’Olanda e contro l’Europa del sud che reclamava i coronabond. Ma se per procedere a 27 s ...

In vista del vertice Ue, Macron e Conte sferrano un attacco alla politica della Merkel. L'inizio di un asse tra Parigi e Roma?

«Ora è il momento della verità, in cui si tratta di stabilire se l'Unione europea è un progetto politico o soltanto un mercato». È l'incipit di un'intervista di Emmanuel Macron al Financial Times, in ...

Per combattere il coronavirus su scala europea la Germania di Angela Merkel ha scelto il Mes, schierandosi con l’Olanda e contro l’Europa del sud che reclamava i coronabond. Ma se per procedere a 27 s ...«Ora è il momento della verità, in cui si tratta di stabilire se l'Unione europea è un progetto politico o soltanto un mercato». È l'incipit di un'intervista di Emmanuel Macron al Financial Times, in ...