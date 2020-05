Adnkronos : #Milano, uomo aggredito in strada con coltello da cucina: è grave - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Un uomo di 52 anni è stato aggredito e ferito con un coltello da cucina al torace in via Paulucci di Calbioli Fulceri a… - Paolo18030138 : RT @ultimenotizie: Un uomo di 52 anni è stato aggredito e ferito con un coltello da cucina al torace in via Paulucci di Calbioli Fulceri a… - ultimenotizie : Un uomo di 52 anni è stato aggredito e ferito con un coltello da cucina al torace in via Paulucci di Calbioli Fulce… - madliber : RT @Adnkronos: #Milano, uomo aggredito in strada con coltello da cucina: è grave -

Ultime Notizie dalla rete : MILANO AGGREDITO Milano, uomo aggredito in strada con coltello da cucina: è grave Adnkronos MILANO, AGGREDITO IN STRADA CON COLTELLO DA CUCINA/ Grave all’ospedale Niguarda

Milano, aggredito in strada con coltello da cucina. Grave all’ospedale Niguarda, i carabinieri indagano sulla dinamica dei fatti.

Milano – Moglie accoltella il marito al petto. Uomo ricoverato in codice rosso

Un uomo di 52 anni è stato aggredito e colpito al petto con un coltello da cucina da sua moglie. È accaduto verso le 14:20 di sabato 2 maggio in via Paulucci di Calbioli Fulceri, zona Niguarda. Ad acc ...

Milano, aggredito in strada con coltello da cucina. Grave all’ospedale Niguarda, i carabinieri indagano sulla dinamica dei fatti.Un uomo di 52 anni è stato aggredito e colpito al petto con un coltello da cucina da sua moglie. È accaduto verso le 14:20 di sabato 2 maggio in via Paulucci di Calbioli Fulceri, zona Niguarda. Ad acc ...