Mareamico: "A Lampedusa vogliono realizzare un ponte in un'area vincolata" (Di sabato 2 maggio 2020) Palermo, 2 mag. (Adnkronos) - "A Lampedusa intendono realizzare, all'interno dello specchio acqueo del suo porto, un ponte per collegare il Porto vecchio con il Porto nuovo, in un'area sottoposta a numerosi vincoli di tipo paesaggistico, ambientale ed anche archeologico". E' la denuncia di Claudio Lombardo dell'associazione Mareamico di Agrigento. "Il viadotto, lungo più di 130 metri, verrebbe sostenuto da piloni che dal fondo marino si ergono per reggere un ponte, proprio di fronte un'area di interesse archeologico (Cala Salina)", dice. "Giova ricordare che l'isola di Lampedusa è vincolata da un piano paesaggistico giustamente restrittivo che non prevede e non può tollerare un'opera che comporta un tale impatto visivo che andrebbe a modificare definitivamente il paesaggio - aggiunge Lombardo - Mareamico si oppone alla realizzazione di tale progetto e ha presentato ...

