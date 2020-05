Giulietta Capuleti | la ribelle protagonista della tragedia shakespeariana

Leggi su zon

(Di sabato 2 maggio 2020) Era il 1597 quando Shakespeare pubblicò la suapiù famosa, Romeo e, lasciandoci in eredità la storia d’amore più nota di tutti i tempi ed il ritratto di una giovanein lotta per l’amore e la sua libertàè, forse, l’eroina tragica più conosciuta al mondo. La storia d’amore di Romeo esi è fatta ricordare nel corso dei secoli divenendo il simbolo dell’amore eterno, che non conosce ostacoli ed è capace di superare tutto, persino la morte. All’epoca di Shakespeare, le donne non potevano avere ideali ,opinioni o preferenze, né potevano esprimere il proprio talento o dedicarsi all’arte. Nel suo libro “Una stanza tutta per sè”, Virginia Woolf sostiene che se una donna, nell’Inghilterra del ...