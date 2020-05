Formula 1, Gran Premio di Ungheria a porte chiuse (Di sabato 2 maggio 2020) Per contrastare la diffusione del Coronavirus, il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, in programma il 2 agosto, si disputerà a porte chiuse La stagione 2020 della Formula 1, a causa del Coronavirus, non ha ancora avuto inizio. Con la cancellazione del Gp di Francia, la nuova data di partenza è al momento fissata al 5 luglio in Austria, ma al momento è impossibile avere notizie certe. Si correrà sicuramente a Silverstone il 19 luglio, ma a porte chiuse, cosi come durante il Gran Premio di Ungheria. Le autorità ungheresi, infatti, fanno sapere che la gara, in programma il 2 agosto, si correrà, ma a porte chiuse. La conferma arriva anche dagli organizzatori del Gp, attraverso una nota ufficiale: “Il team dell’Hungaroring ha atteso fino alla fine e sta ancora lavorando con i detentori dei diritti, ma ora è diventato chiaro ... Leggi su zon Ayrton Senna - 26 anni fa la morte/ Formula 1 - Leberer "grande esempio per la gente"

Ayrton Senna/ Formula 1 - 26 anni dalla morte. Montezemolo : "Il più grande rimpianto"

Formula 1 - il Gran Premio di Monza non salterà : “Voci infondate” (Di sabato 2 maggio 2020) Per contrastare la diffusione del Coronavirus, ild’di1, in programma il 2 agosto, si disputerà aLa stagione 2020 della1, a causa del Coronavirus, non ha ancora avuto inizio. Con la cancellazione del Gp di Francia, la nuova data di partenza è al momento fissata al 5 luglio in Austria, ma al momento è impossibile avere notizie certe. Si correrà sicuramente a Silverstone il 19 luglio, ma a, cosi come durante ildi. Le autorità ungheresi, infatti, fanno sapere che la gara, in programma il 2 agosto, si correrà, ma a. La conferma arriva anche dagli organizzatori del Gp, attraverso una nota ufficiale: “Il team dell’Hungaroring ha atteso fino alla fine e sta ancora lavorando con i detentori dei diritti, ma ora è diventato chiaro ...

F1Dimension : #accaddeoggi - 2 maggio 1976, Gran Premio di Spagna. Sul circuito di Jarama andó in scena uno degli episodi più con… - RitaSelvaggia : RT @ruggierofilann4: 'LA VITA E' TROPPO BREVE PER AVERE DEI NEMICI.' 26 ANNI FA MORIVA #AYRTONSENNA. TRA I PIU' GRANDI PILOTI DI FORMULA UN… - FormulaPassion : #F1: oggi alle 16 da non perdere il #BritishGP del 2008 - Deornel2 : RT @ruggierofilann4: 'LA VITA E' TROPPO BREVE PER AVERE DEI NEMICI.' 26 ANNI FA MORIVA #AYRTONSENNA. TRA I PIU' GRANDI PILOTI DI FORMULA UN… - EprixFormulaE : La pandemia costringe alla bandiera bianca anche la Gran Bretagna che annulla le due gare di chiusura campionato pr… -