Coronavirus Puglia, Fitto a Emiliano “invece di spiegare le ordinanze confuse spieghi i numeri che sono allarmanti”, Lopalco: “li spiego io” (Di sabato 2 maggio 2020) Raffaele Fitto, con una nota diventata subito virale aveva invitato il governatore della Puglia, Michele Emiliano a spiegare i dati di contagio della Puglia che, secondo lui , sono allarmanti. E’ intervenuto Lopalco che ha detto: «Replico punto per punto: in Puglia intere province appena sfiorate dal virus» Fitto dice: Stando ai dati ufficiali, la Puglia è l’ultima regione in Italia per guariti (17,83%); è la penultima regione in Italia per tamponi effettuati 1,59 ogni 100 abitanti (peggio di noi solo la Campania 1,73). Lopalco risponde: «Innanzitutto il numero di tamponi effettuati è proporzionale alla diffusione della malattia. Ci sono intere province in Puglia che sono state appena sfiorate dal virus. Questo dato preso da solo non hanno valore. Anzi, in relazione ai risultati ottenuti, l’aver fatto un numero ... Leggi su baritalianews Coronavirus Puglia - Fitto “in Puglia i dati sono allarmanti - Emiliano invece di spiegare le sue inutili e confuse ordinanze ce li spieghi”

Coronavirus Puglia - Emiliano si rivolge ai Pugliesi spiegando nel dettaglio cosa accadrà da lunedì 4 maggio

Coronavirus : in Puglia oggi solo 34 positivi su 1.078 test (Di sabato 2 maggio 2020) Raffaele, con una nota diventata subito virale aveva invitato il governatore della, Michelei dati di contagio dellache, secondo lui , sono allarmanti. E’ intervenuto Lopalco che ha detto: «Replico punto per punto: inintere province appena sfiorate dal virus»dice: Stando ai dati ufficiali, laè l’ultima regione in Italia per guariti (17,83%); è la penultima regione in Italia per tamponi effettuati 1,59 ogni 100 abitanti (peggio di noi solo la Campania 1,73). Lopalco risponde: «Innanzitutto il numero di tamponi effettuati è proporzionale alla diffusione della malattia. Ci sono intere province inche sono state appena sfiorate dal virus. Questo dato preso da solo non hanno valore. Anzi, in relazione ai risultati ottenuti, l’aver fatto un numero ...

micheleemiliano : È guarito dal #Coronavirus ed è stato dimesso dal Policlinico di Bari il paziente lombardo di 56 anni arrivato il 3… - RaiRadio2 : Forza Puglia! Dai trulli alle spiagge, dalle orecchiette allu Sole, Lu Mare e Lu Vientu... Ritorneremo #ZeroContagi… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Puglia anticipa i tempi: dal 29 via libera al cibo da asporto in bar e ristoranti, cimiteri aperti… - IlMattinoFoggia : #Coronavirus , botta e risposta in #Puglia tra @RaffaeleFitto e @ProfLopalco - Brundisiumnet : Coronavirus, è guerra sui numeri della Puglia: Fitto attacca, Lopalco risponde - -