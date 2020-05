Coronavirus, Fase2: la Caritas chiede la regolarizzazione degli immigrati (Di sabato 2 maggio 2020) “Con l’inizio della Fase 2 e il ritorno a lavoro di migliaia immigrati non regolari, c’e’ grande preoccupazione per quanto potra’ succedere a Castel Volturno e sull’intero litorale domizio”. Lo affermano alcune organizzazioni, tra le quali Caritas e Centro Fernandes, di “Castel Volturno solidale”. Queste organizzazoni chiedono al Governo la regolarizzazione degli immigrati extracomunitari senza permesso di soggiorno ed il “reddito di emergenza” per italiani e stranieri. “Questa pandemia sanitaria e sociale ha dimostrato che il loro destino e’ interconnesso”, affermano. Alla richiesta si unisceil sindaco di Casal di Principe Renato Natale, che da effettua come medico-volontario servizio ambulatoriale per gli immigrati irregolari. Tra Castel Volturno e Mondragone, si stima la presenza di oltre 15 mila ... Leggi su ildenaro Fase2 Coronavirus - bonus di 200 euro per acquisto biciclette e monopattini elettrici : come fare

Coronavirus - fase2 : perfino Prodi critica governo e Europa

Coronavirus - Fase2 : Colao - la riapertura solo dopo che si verificheranno tre precondizioni (Di sabato 2 maggio 2020) “Con l’inizio della Fase 2 e il ritorno a lavoro di migliaianon regolari, c’e’ grande preoccupazione per quanto potra’ succedere a Castel Volturno e sull’intero litorale domizio”. Lo affermano alcune organizzazioni, tra le qualie Centro Fernandes, di “Castel Volturno solidale”. Queste organizzazoni chiedono al Governo laextracomunitari senza permesso di soggiorno ed il “reddito di emergenza” per italiani e stranieri. “Questa pandemia sanitaria e sociale ha dimostrato che il loro destino e’ interconnesso”, affermano. Alla richiesta si unisceil sindaco di Casal di Principe Renato Natale, che da effettua come medico-volontario servizio ambulatoriale per gliirregolari. Tra Castel Volturno e Mondragone, si stima la presenza di oltre 15 mila ...

Maumol : Fare attenzione a un pericolo permanente non significa restare immobili, significa rimettersi in moto #fase2… - 6000sardine : Si chiama #reattiva rete di gruppi #Telegram eversivi con molti partecipanti per regione e messaggi che invitano ad… - Adnkronos : #MatteoRenzi: 'Se non parte #fase2 noi fuori da maggioranza' - #coronavirus - capitale24 : Agenzia europea farmaco avvia valutazione rapida #remdesivir #coronavirus #covid19 #fase2 - rugiada71 : RT @Cartabellotta: #coronavirus #Fase2: caro @profgviesti la Fondazione @GIMBE lo sta facendo in maniera indipendente. Magari i dati ostaco… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fase2 Coronavirus, “Fase 2”: le tante zone rosse che frenano il governo La Stampa Emergenza covid 19: il movimento 5 stelle Merate replica alla Lega

Non possiamo ora non parlare della scellerata circolare del 7 marzo nella quale Fontana chiede alle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) di ospitare malati di Covid-19 dimessi dagli ospedali ...

Coronavirus, Cida, "Oltre 21mila persone on line per prima ora maratona manager"

Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Sono state oltre 21mila le persone che si sono collegate nella prima ora di programmazione della 'maratona dei manager', la kermesse on line organizzata da Cida in ...

Non possiamo ora non parlare della scellerata circolare del 7 marzo nella quale Fontana chiede alle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) di ospitare malati di Covid-19 dimessi dagli ospedali ...Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Sono state oltre 21mila le persone che si sono collegate nella prima ora di programmazione della 'maratona dei manager', la kermesse on line organizzata da Cida in ...