Corea del Sud, dopo tre settimane riappare in pubblico Kim Jong-un (Di sabato 2 maggio 2020) Kim Jong-un è riapparso in pubblico dopo tre settimane di speculazioni sulla sua salute e sulla sua presunta morte Kim Jong-un è tornato. Tre settimane di assenza dai riflettori avevano fatto partire le speculazioni sulla presunta morte del leader della Corea del Sud. Kim Jong-un ha presenziato all’apertura di una fabbrica di fertilizzanti a Sunchon, a nord di Pyongyang. Kim, riporta l’agenzia KCNA, ha visitato a lungo la fabbrica e mostrato soddisfazione per lo sviluppo dell’industria chimica. L’ultima apparizione del leader politico risaliva all’11 aprile facendo scattare le voci, riprese anche in Europa, di una sua presunta morte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Corea del Nord - Kim Jong Un è vivo : la foto dopo 20 giorni di silenzio

Kim Jong-un è riapparso in pubblico? Ancora mistero sulla sorte del leader nordcoreano

Corea del Nord - le foto della riapparizione di Kim Jong-un in pubblico (Di sabato 2 maggio 2020) Kim-un è riapparso intredi speculazioni sulla sua salute e sulla sua presunta morte Kim-un è tornato. Tredi assenza dai riflettori avevano fatto partire le speculazioni sulla presunta morte del leader delladel Sud. Kim-un ha presenziato all’apertura di una fabbrica di fertilizzanti a Sunchon, a nord di Pyongyang. Kim, riporta l’agenzia KCNA, ha visitato a lungo la fabbrica e mostrato soddisfazione per lo sviluppo dell’industria chimica. L’ultima apparizione del leader politico risaliva all’11 aprile facendo scattare le voci, riprese anche in Europa, di una sua presunta morte. Leggi su Calcionews24.com

riotta : Ma editorialisti che ogni giorno firmano articoli sul governo in prima pagina possono poi aderire a un manifesto pr… - MediasetTgcom24 : Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico dopo tre settimane #CoreadelNord - repubblica : Corea del Nord, media Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 20 giorni [aggiornamento delle 23:45] - andy_reds : RT @giadamessetti: Corea del Nord, Kim Jong-un è vivo. 'Riapparso in pubblico dopo 20 giorni' - efacilissimo : RT @flpsq: Kim non muore si rivede -