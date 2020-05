Calciomercato Inter, rivelazione shock: “Messi nerazzurro? Sì, è possibile” (Di sabato 2 maggio 2020) MESSI Inter- Secondo quanto riportato da José Morais, vice di Mourinho ai tempi dello storico Triplete in nerazzurro, Intervistato da “Mundo Deportivo”, Messi potrebbe vestire nerazzurro nel corso della prossima stagione. L’ex secondo dello Special One ha così ammesso:”Penso che sia possibile che Messi vada all’Inter. Vuoi sapere perché? Per la presenza di Zanetti, è come … L'articolo Calciomercato Inter, rivelazione shock: “Messi nerazzurro? Sì, è possibile” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews Calciomercato Inter : tra Emerson Palmieri e Kurzawa rispunta Cancelo

Calciomercato Inter : obiettivi Kumbulla e Vertonghen - ecco la strategia dei nerazzurri

