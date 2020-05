Angri | resta chiuso il cimitero anche nella fase due

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNon apre il, né i parchi, la spesa prosegue con l’ordine alfabetico: adil sindaco Cosimo Ferraioli prosegue sulla linea del contenimento alto e utilizza, rispetto all’ordinanza regionale, ulteriori restrizioni. È il momento in cui non si può abbassare la guardia per il primo cittadino che ha espresso preoccupazione in merito, soprattutto, ai rientri dal Nord, arrivando a chiedere ulteriori aiuti e supporti alle forze dell’ordine già presenti sul territorio al Prefetto di Salerno. Proprio in virtù dell’avvio delladue con l’apertura di tante attività manufatturiere e laboratori artigianali, è il momento di continuare a tenereciò che si può ancora evitare. Secondo l’ultimo decreto ilpotrebbe essere riaperto ma ...