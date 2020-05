Ancelotti: "Rangnick? Al Milan devono spaventare gli allenatori scarsi e non quelli stranieri" (Di sabato 2 maggio 2020) Carlo Ancelotti, ex storico allenatore del Milan nonché attuale tecnico dell'Everton, ha parlato dei suoi trascorsi in rossonero (e non solo) nel corso di una diretta Instagram in compagnia del giornalista Carlo Pellegatti. "La Champions vinta nel 2007? Quell'anno la squadra era inferiore a livello tecnico di quella del 2005, che rimane la squadra più forte e con la finale meglio giocata. A Istanbul giocammo molto bene anche nei tempi supplementari. Nel 2007 però avevamo una motivazione... Leggi su 90min Ancelotti : «Ibrahimovic? Non mi sorprende che giochi ancora. Su Rangnick e l’Euroderby…» (Di sabato 2 maggio 2020) Carlo, ex storico allenatore delnonché attuale tecnico dell'Everton, ha parlato dei suoi trascorsi in rossonero (e non solo) nel corso di una diretta Instagram in compagnia del giornalista Carlo Pellegatti. "La Champions vinta nel 2007? Quell'anno la squadra era inferiore a livello tecnico di quella del 2005, che rimane la squadra più forte e con la finale meglio giocata. A Istanbul giocammo molto bene anche nei tempi supplementari. Nel 2007 però avevamo una motivazione...

felipegt182 : RT @cmdotcom: #Ancelotti: '#Rangnick? Al #Milan devono spaventare allenatori scarsi, non stranieri. Su #Ibra...' - sportface2016 : #Milan, #Ancelotti: '#Rangnick? Devono spaventare gli allenatori scarsi, non gli stranieri' - diegoeirale : RT @MilanNewsit: Ancelotti su Rangnick: 'Devono spaventare gli allenatori scarsi non quelli stranieri' - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Ancelotti: '#Rangnick? Al #Milan devono spaventare allenatori scarsi, non stranieri. Su #Ibra...' - LukeFenek : RT @86_longo: #Ancelotti su #Rangnick in una diretta con Pellegatti: 'Ci siamo incontrati quando ero in Germania. Non lo conosco, da quello… -