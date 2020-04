Upload | la nuova serie tv Amazon sulla realtà virtuale dopo la morte

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 1 maggio 2020) Niccolò Sandroni Dal creatore di The Office eccotv che unisce comicità e fantascienza in un viaggio nell’aldilàdove i soldi fanno ancora la differenzaarriva nel catalogo diPrive Video: latv comico-fantascientifica ci racconterà della vita (la, la trama Questacommedia fantascientifica inizia con l’incidente di Nathan ma soprattutto con la possibilità per il giovane protagonista di evitare lagrazie all’intervento della sua ricca fidanzata, Ingrid, e alla tecnologia sviluppata dalla compagnia di famiglia, la Horizon. Nathan infatti può scegliere di non morire, o meglio che non muoia la sua coscienza, venendo uplodata in un paradiso, Lakeview, all’interno di un avatar con le sue sembianze umane. Ma ...