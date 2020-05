Ultime Notizie Roma del 01-05-2020 ore 16:10 (Di venerdì 1 maggio 2020) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio ancora a tutti voi l’augurio di un buon primo maggio naso dei Quiriti in Italia parliamo di 4693 in un giorno lo metto Maggiore dall’inizio della pandemia record anche nel caso di quelli che si ammalano è il rapporto tra positivi e tamponi fatti scende sotto il 3% il ministro speranza firma il decreto con indicatori di allerta capacità di monitoraggio diagnosi è tenuta dei servizi sanitari in uno studio cinese conferma che si guarisce sviluppa sempre anticorpi Finalmente si riparte ma guai ad archiviare l’angoscia delle settimane precedenti così Mattarella nel suo messaggio per il primo maggio per premier Conte non è ancora il momento della normalità Ma se il termine del dpcm sulla fase 2 ci saranno miglioramenti si fanno pensare ulteriore ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : contrasto Regioni-Governo per la fase 2

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : ultimo weekend di lockdown - Italia verso la fase 2

fanpage : Ultim'ora. C'è la firma del Presidente Mattarella - fanpage : Da domani in Calabria bar e ristoranti aperti con servizio ai tavoli all’esterno - SkyTG24 : Oggi è stato registrato il record di guariti. I dati aggiornati sul #coronavirus in Italia ??… - jememien : SCANDALOSO! Criminale! Pedofilo alla corte di Epstein Bill Gates chiama Conte: 'Più soldi per la ricerca del vacci… - exbambinoprodi1 : Bill Gates chiama Conte: 'Più soldi per la ricerca del vaccino' - La Stampa - Ultime notizie di cronaca e news dall… -