Stasera in tv – Concerto primo Maggio | a Roma | dal Teatro delle Vittorie

Leggi su viagginews

(Di venerdì 1 maggio 2020) In occasione della festa dei lavoratori l’attesodelsi svolgerà non in piazza, come di consueto, ma verrà trasmesso dale in modalità virtuale: anticipazioni e scaletta dell’evento Intitolato Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro, ilne deldi San Giovanni diventa un … L'articoloin tv –: a, dalè apparso prima sul sito ViaggiNews.com