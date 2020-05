Primo maggio, il comune di Napoli e la toppa colossale: “Il lavoro rende liberi” (Di venerdì 1 maggio 2020) Napoli, 1 mag – Roba da credere: sui manifesti dell’Assessorato alle Politiche Sociali e al lavoro del comune di Napoli, in occasione della Festa dei Lavoratori, è apparso uno slogan che ricorda molto da vicino la frase che gli ebrei deportati leggevano quando entravano ad Auschwitz. “Primo maggio virtuale, solo il lavoro rende…” La frase che ha lasciato senza parole molti di coloro che hanno letto la pagina del comune di Napoli recita: “1 maggio virtuale, solo il lavoro rende liberi”. Un titolo abbastanza discusso con cui battezzare l’iniziativa del comune guidato dal sempre antifascista Luigi De Magistris per celebrare il Primo maggio, con video e dirette. La Comunità ebraica partenopea non ha mancato di notarlo, e scrive in un comunicato: “Consideriamo l’episodio un esempio pericoloso di come la ... Leggi su ilprimatonazionale Scaletta Concerto Primo Maggio 2020 : tutte le esibizioni

‘A figlia d’o Marenaro - il video del Primo Maggio con 50 imprenditori diventa virale

Roccapiemonte - Primo Maggio all’insegna della prevenzione : altro step per i tamponi (Di venerdì 1 maggio 2020), 1 mag – Roba da credere: sui manifesti dell’Assessorato alle Politiche Sociali e aldeldi, in occasione della Festa dei Lavoratori, è apparso uno slogan che ricorda molto da vicino la frase che gli ebrei deportati leggevano quando entravano ad Auschwitz. “virtuale, solo il…” La frase che ha lasciato senza parole molti di coloro che hanno letto la pagina deldirecita: “1virtuale, solo illiberi”. Un titolo abbastanza discusso con cui battezzare l’iniziativa delguidato dal sempre antifascista Luigi De Magistris per celebrare il, con video e dirette. La Comunità ebraica partenopea non ha mancato di notarlo, e scrive in un comunicato: “Consideriamo l’episodio un esempio pericoloso di come la ...

Quirinale : #1maggio #Mattarella: Viviamo questo Primo maggio con il pensiero all’Italia che vuole costruire il suo domani. Non… - MetaErmal : Buon primo maggio a tutti. ?? - robersperanza : Buon Primo Maggio. Grazie a chi ogni giorno è al lavoro per prendersi cura di noi. - iannonefrancesc : Oggi la prepariamo per noi, da lunedì anche per voi...ci mancate ?????Buon PRIMO MAGGIO a tutti!!?????… - dani_va_ : RT @RadioSavana: Primo maggio a Trieste (San Giacomo) con violenti scontri tra forze dell'Ordine e manifestanti che chiedono di poter manif… -