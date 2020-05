Musumeci riapre la Sicilia e abolisce le zone rosse (Di venerdì 1 maggio 2020) La Sicilia dice addio alle zone rosse di Villafrati, Agira, Salemi e Troina dove la situazione dei contagi è ormai sotto controllo. Oltre alla decisione di concedere ulteriori allentamenti rispetto a quelli decisi dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, Musimeci decide di eliminare le zone rosse. La richiesta era arrivata ieri dai quattro sindaci dei comuni nei quali erano scoppiati dei preoccupanti focolai di Coronavirus. Arriva lo stop alle quattro zone rosse Siciliane quindi. Lo ha stabilito il presidente della Regione, Nello Musumeci, con una propria ordinanza che pone fine alle restrizioni speciali nelle quali sono rimasti, per oltre un mese, gli abitanti di Agira e Troina nell’Ennese, Salemi in provincia di Trapani e Villafrati in provincia di Palermo. Si era arrivati alla ‘chiusura’ dei quattro comuni dopo una preoccupante crescita di ... Leggi su direttasicilia (Di venerdì 1 maggio 2020) Ladice addio alledi Villafrati, Agira, Salemi e Troina dove la situazione dei contagi è ormai sotto controllo. Oltre alla decisione di concedere ulteriori allentamenti rispetto a quelli decisi dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, Musimeci decide di eliminare le. La richiesta era arrivata ieri dai quattro sindaci dei comuni nei quali erano scoppiati dei preoccupanti focolai di Coronavirus. Arriva lo stop alle quattrone quindi. Lo ha stabilito il presidente della Regione, Nello, con una propria ordinanza che pone fine alle restrizioni speciali nelle quali sono rimasti, per oltre un mese, gli abitanti di Agira e Troina nell’Ennese, Salemi in provincia di Trapani e Villafrati in provincia di Palermo. Si era arrivati alla ‘chiusura’ dei quattro comuni dopo una preoccupante crescita di ...

salvo_lo_faso : @Musumeci_Staff Parli con il Presidente Conte, col Governo tutto, perché non si può auspicare ad un’apertura per se… - ficarazzieu : Riapre il Cimitero e altre disposizioni di Musumeci - Nebrodinotizie : L'ordinanza in vigore dal 4 al 17 maggio. Ecco cosa riapre - santicautela : La #Calabria di Jole #Santelli sceglie di riaprire, in Sicilia #musumeci incalza i renziani sulla finanziaria, la… - ZaLatan23 : @CatenoDeLuca @GiuseppeConteIT Lei è sindaco ! Come può rapportarsi così col P.D.C ! Faccia una cosa , la Sicilia è… -