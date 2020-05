Moto GP | Domenicali | «Dovizioso può battere Marquez»

Leggi su lapiazzettadellosport

(Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di Lettura: 5 minuti © insella.it Claudio, amministratore delgato della Ducati, parla intervista da La Gazzetta dello Sport. Nonostante la pandemia è fiducioso sulla ripartenza, e lo è soprattutto grazie al suo staff: «Abbiamo la fortuna di lavorare con un gruppo di professionisti molto legati all’azienda, a partire da Gigi (Dall’Igna, d.g. corse nda), che si impegnano con passione e competenza anche in un momento simile. Io mi tengo in contatto con i miei collaboratori via telefono, email e WhatsApp per indirizzare e coordinare le varie attività. Il d.s. Paolo Ciabatti e il team manager Davide Tardozzi parlano con regolarità con i piloti e il resto del team. Io ho sentito tutti per Pasqua, compreso Bagnaia che ha vinto la virtual race a Zeltweg con un sorpasso magistrale all’ultimo giro su Viñales: la ...