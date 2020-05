Modena, il caso degli ex-operai in appalto alla Castelfrigo ‘licenziati due volte’. Cgil: ‘A casa prima ancora di essere riassunti. Ingiusto’ (Di venerdì 1 maggio 2020) Tra il 2017 e il 2018 furono i protagonisti di una mobilitazione durata mesi, Natale e Capodanno compresi. Con un sit-in permanente davanti ai cancelli dell’azienda, la Castelfrigo di Castelnuovo Rangone nel modenese, specializzata nella lavorazione dei salumi. Oggi, l’ultimo capitolo della vicenda dei 70 ex-operai in appalto, lasciati a casa dalle cooperative due anni fa. Per loro, fa sapere la Flai Cgil di Modena, una seconda procedura di licenziamento collettivo, allo scopo di “salvare la responsabilità delle società committenti“. Si tratta di “un licenziamento con la clausola sub condicione.” Ossia “nell’eventualità che qualche giudice, al termine delle varie cause pendenti al tribunale di Modena, riconosca che i lavoratori degli appalti delle coop sono stati direttamente dipendenti della Castelfrigo Srl“. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 maggio 2020) Tra il 2017 e il 2018 furono i protagonisti di una mobilitazione durata mesi, Natale e Capodanno compresi. Con un sit-in permanente davanti ai cancelli dell’azienda, ladi Castelnuovo Rangone nel modenese, specializzata nella lavorazione dei salumi. Oggi, l’ultimo capitolo della vicenda dei 70 ex-in, lasciati a casa dalle cooperative due anni fa. Per loro, fa sapere la Flaidi, una seconda procedura di licenziamento collettivo, allo scopo di “salvare la responsabilità delle società committenti“. Si tratta di “un licenziamento con la clausola sub condicione.” Ossia “nell’eventualità che qualche giudice, al termine delle varie cause pendenti al tribunale di, riconosca che i lavoratoriappalti delle coop sono stati direttamente dipendenti dellaSrl“. A ...

