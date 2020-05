Melissa Satta rivela: “C’è preoccupazione per una seconda maternità” (Di venerdì 1 maggio 2020) Melissa Satta dopo la crisi con Keving Boateng rivela: “Mi spaventerebbe una seconda maternità” Melissa Satta si è raccontata in un lunga intervista a Gente dove ha parlato della crisi con il marito Keving Boateng, del figlio Maddox Prince, di come sta trascorrendo questo periodo particolare e soprattutto ha rivelato un suo grande desiderio: quello di allargare la famiglia. L’attuale situazione di emergenza però la preoccupa non poco. Al settimanale ha infatti rivelato: “Io ho due fratelli, so quanto è bello crescere insieme, e mi piacerebbe che la stessa sensazione la provasse Maddox. Non subito, magari.” e poi ha voluto specificare: “Ora vista l’emergenza che stiamo affrontando mi spaventerebbe un po’, ma prima o poi mi piacerebbe avere un altro figlio. Maschio o femmina non saprei” Melissa Satta ... Leggi su lanostratv Melissa Satta si racconta : la scelta sul secondo figlio e la crisi coniugale

Melissa Satta - ecco quale passione ha riscoperto in quarantena

FOTO Melissa Satta : chi è la moglie di Kevin Prince Boateng. Una delle donne più belle d’Italia per l’ivoriano (Di venerdì 1 maggio 2020)dopo la crisi con Keving Boateng: “Mi spaventerebbe unamaternità”si è raccontata in un lunga intervista a Gente dove ha parlato della crisi con il marito Keving Boateng, del figlio Maddox Prince, di come sta trascorrendo questo periodo particolare e soprattutto hato un suo grande desiderio: quello di allargare la famiglia. L’attuale situazione di emergenza però la preoccupa non poco. Al settimanale ha infattito: “Io ho due fratelli, so quanto è bello crescere insieme, e mi piacerebbe che la stessa sensazione la provasse Maddox. Non subito, magari.” e poi ha voluto specificare: “Ora vista l’emergenza che stiamo affrontando mi spaventerebbe un po’, ma prima o poi mi piacerebbe avere un altro figlio. Maschio o femmina non saprei”...

zazoomnews : Melissa Satta si racconta: la scelta sul secondo figlio e la crisi coniugale - #Melissa #Satta #racconta: #scelta - zazoomnews : Melissa Satta ecco quale passione ha riscoperto in quarantena - #Melissa #Satta #quale #passione - ClarabellaBest : Leggi 'Melissa Satta in quarantena riscopre una vecchia passione (e talento)' su Mediaset Play… - Radio105 : Anche Melissa Satta ha partecipato al nostro ASK TO! Guardate il video completo sul nostro canale Youtube… -