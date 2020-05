Mara Venier si sfoga durante un momento difficile: “Oggi lacrime” (Di venerdì 1 maggio 2020) Mara Venier e il messaggio per il nipotino Claudio: “Appena sarà possibile ti riempio di baci” Dopo due mesi di distanziamento sociale, e di quarantena chiusi in casa, la lontananza dagli affetti comincia a pesare molto. E visto che questo periodo di pandemia ha reso tutti uguali, sia cittadini comuni che vip, anche per questi ultimi il momento è difficile. E’ il caso di Mara Venier che, ormai da tempo, non può vedere suo nipote Claudio. Sui suoi canali social oggi Mara ha scritto uno sfogo, dettato dalla mancanza che sente del piccolo: “Amore di nonna… Appena sarà possibile ti riempio di baci. Oggi lacrime Claudietto”. Oggi Mara è apparsa davvero malinconica e triste ai fan. Forse perchè, soprattutto in un giorno di festa qual è l’1 maggio, la lontananza dalla famiglia e lo stare da soli pesa ... Leggi su lanostratv Domenica In | Mara Venier confessa : “Ho pianto tutte le mie lacrime”

Mara Venier - post “contro” il marito : dopo pochi minuti cancella tutto

Anticipazioni Domenica In - 3 maggio : Mara Venier prende una decisione (Di venerdì 1 maggio 2020)e il messaggio per il nipotino Claudio: “Appena sarà possibile ti riempio di baci” Dopo due mesi di distanziamento sociale, e di quarantena chiusi in casa, la lontananza dagli affetti comincia a pesare molto. E visto che questo periodo di pandemia ha reso tutti uguali, sia cittadini comuni che vip, anche per questi ultimi il. E’ il caso diche, ormai da tempo, non può vedere suo nipote Claudio. Sui suoi canali social oggiha scritto uno sfogo, dettato dalla mancanza che sente del piccolo: “Amore di nonna… Appena sarà possibile ti riempio di baci. Oggi lacrime Claudietto”. Oggiè apparsa davvero malinconica e triste ai fan. Forse perchè, soprattutto in un giorno di festa qual è l’1 maggio, la lontananza dalla famiglia e lo stare da soli pesa ...

LaMammaN1 : - carotelevip : Cara @RaiUno regalaci una #domenicain con una grande artista come Loretta Goggi: attrice, cantante, conduttrice che… - VERY_SADBITCH : @abeaell anche Barbara d'Urso e Mara Venier - ventuno_LN : Dato che domani non andrà più in onda QUELLA intervista di Pamela Prati, propongo di riguardare tutto pratiful, da… - poopey_sg : Papà: mo metti a Mara Venier...ah no oggi è sabato, pensavo fosse domenica. - Pa' guarda che è venerdì. Papà: ...… -