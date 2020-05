“Mangiate patatine fritte 2 volte la settimana” | l' invito ai cittadini belgi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 1 maggio 2020) “Mangiateduela;. Sarebbe questo l’appello rivolto aidelo dall’associazione nazionale dei produttori Belgapom a causa della sovrapproduzione nel settore. Ilo, infatti, ha attualmente 750mila tonnellate di patate invendute.In tutta l’Ue il surplus di patate da consumo è di 2,78 milioni di tonnellate per 400 milioni di euro di perdite potenziali. Sono le stime riportate dal Copa e Cogeca nel rapporto settimanale sulla situazione dei mercati agricoli Ue nell’epidemia di Covid-19.Il documento, che si basa sulle segnalazioni delle organizzazioni nazionali di agricoltori e cooperative agroalimentari, conferma il “deterioramento della situazione” in diversi comparti per la chiusura di ristoranti e alberghi e per la scarsità di manodopera che “continua a essere un ...