Di Battista contro Renzi: "È frustrato, va disinnescato" (Di sabato 2 maggio 2020) Alessandro Di Battista ha scritto un post al veleno contro Matteo Renzi, la spina perennemente nel fianco del governo di Giuseppe Conte. "Dibba", anche se al momento non ha cariche né nel governo né in Parlamento, È sempre molto ascoltato all'interno del MoVimento 5 Stelle e dopo la polemica provocata da una dichiarazione del leader di Italia Viva che ha fatto arrabbiare anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, Di Battista ha scritto:"Qualcuno si stupisce del cinismo di Renzi, capace persino di tirare in ballo i morti di Bergamo e Brescia per un po' di visibilità. Io no. Conosco il soggetto e conosco i suoi reali obiettivi che nulla hanno a che fare con la politica. Che le sue parole suscitino indignazione È più che normale, tuttavia sarebbe meglio metter da parte la rabbia e pensare a come disinnescarlo una volta per tutte"

