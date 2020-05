De Luca: “Ho visto correre vecchi cinghialoni con doppia tuta alla zuava in mezzo ai bambini” (Di venerdì 1 maggio 2020) Vincenzo De Luca contro i runner. La vendetta. Ne fa anche una questione di decoro ormai, il governatore della Campania. “Capisco che è una privazione – dice nel discorso in diretta su Facebook – Ma abbiamo creato le due fasce per fare attività motoria pensando alle famiglie con i bambini, alle mamme e i papà che tengono per mano un bambino mentre passeggiano. Invece ho visto gente correre in mezzo ai bambini, senza mascherine. Non è possibile. Non vanno a fare footing le belle ragazze toniche della pubblicità, con fuseaux aderenti, che riconciliano con la natura, no. Ma dei vecchi cinghialoni della mia età con una tuta che arrivava alla caviglia, con una seconda tuta alla zuava, e con un altro terzo pantaloncino sopra. Andrebbero arrestati per oltraggio al pudore”. L'articolo De Luca: “Ho visto correre vecchi ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - De Luca sbotta : “Ho buttato il sangue per questa regione”

Coronavirus - De Luca sbotta in Consiglio regionale : “Ho buttato il sangue per salvare la Campania”. Ai consiglieri : “Vergognatevi”

Lutto per Luca Vismara : “Ho perso mia nonna” (Di venerdì 1 maggio 2020) Vincenzo Decontro i runner. La vendetta. Ne fa anche una questione di decoro ormai, il governatore della Campania. “Capisco che è una privazione – dice nel discorso in diretta su Facebook – Ma abbiamo creato le due fasce per fare attività motoria pensando alle famiglie con i bambini, alle mamme e i papà che tengono per mano un bambino mentre passeggiano. Invece hogenteinai bambini, senza mascherine. Non è possibile. Non vanno a fare footing le belle ragazze toniche della pubblicità, con fuseaux aderenti, che riconciliano con la natura, no. Ma deidella mia età con unache arrivavacaviglia, con una seconda, e con un altro terzo pantaloncino sopra. Andrebbero arrestati per oltraggio al pudore”. L'articolo De: “Ho...

fattoquotidiano : Coronavirus, De Luca sbotta in Consiglio regionale: “Ho buttato il sangue per salvare la Campania”. Ai consiglieri:… - VincenzoDeLuca : COVID-19: IL 4 MAGGIO NESSUN ESODO INCONTROLLATO ?? #CORONAVIRUS: ho avuto un colloquio con il Ministro dell'Intern… - repubblica : De Luca sbotta in consiglio regionale: 'Ho buttato il sangue!' - dgsoftwa19 : RT @Gianni_Pisa: Grandissimo @VincenzoDeLuca come fai a non amare un governatore così? ?????????????????????? un #mito - SenatoreF : RT @Gianni_Pisa: Grandissimo @VincenzoDeLuca come fai a non amare un governatore così? ?????????????????????? un #mito -

Ultime Notizie dalla rete : Luca “Ho Coronavirus, Luca Zaia: «La fase 2 è stata decisa dal governo. Io mi occupo di salute e regole» Corriere della Sera