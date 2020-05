Coronavirus | tendenzialmente stabile l’epidemia Calano vittime e terapie intensive

(Di venerdì 1 maggio 2020)l'epidemia diin Italia, nel primo giorno della nuova 'fase' dell'emergenza per quanto riguarda il bollettino della Protezione Civile. I dati di oggi, 1 maggio, parlano di 207.428 i casi totali difinora registrati in Italia, comprendenti il numero di persone attualmente positive (100.943, in decremento di 608 rispetto a ieri), quelle guarite (78.249, in aumento di 2.304 su ieri) e quelle purtroppo decedute (siamo a quota 28.236, con un incremento di 269 su ieri, incremento che è comunque il secondo più basso dai primi di marzo ad oggi).In flessione - riferisce il Dipartimento nazionale della Protezione civile nel bollettino quotidiano sulla diffusione dell'epidemia - il numero di persone ricoverate per sintomi lievi o meno gravi: sono 17.569, contro le 18.149 di ieri. Continua a scendere il numero di ricoverati nelle ...

Resta tendenzialmente stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Italia. Vi è una lieve risalita probabilmente dovuta al clima di riacquisita serenità che vige in questi giorni. Come sempre, cala ...Di oggi le parole di Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’OMS che ha voluto sottolineare quanto si importante, in questa delicatissima fase che potremmo descrivere come successiva alla prima o ...