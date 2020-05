Aceto dice no alla cassa integrazione: Non mando a casa i miei ragazzi (Di venerdì 1 maggio 2020) “Ho deciso di non mettere in cassaintegrazione nessuno. Non siamo benefattori ma in questo momento dobbiamo aiutare e non mandare a casa i dipendenti. Dobbiamo farli sentire importanti e non inutili”. Lo ha dichiarato oggi Salvatore Aceto, noto produttore di limoni della Costiera Amalfitana, famoso nel mondo, intervenendo al sesto WeBinar organizzato dal Distretto Turistico della Costiera Amalfitana e svoltosi oggi sul tema del Turismo emozionale. Pronto alla ripartenza anche immediata. E’ la Costiera Amalfitana che sta cogliendo l’opportunità di meditare, riflettere. “Siamo già pronti in azienda. Avevamo già puntato sulla sicurezza dei dipendenti. Siamo gente abituata a lottare. Siamo in emergenze da ben 6 mesi. Infatti prima abbiamo avuto le frane a fine dicembre che avevano causato una perdita del 50% di produzione, poi il Covid ma ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 maggio 2020) “Ho deciso di non mettere innessuno. Non siamo benefattori ma in questo momento dobbiamo aiutare e non mandare ai dipendenti. Dobbiamo farli sentire importanti e non inutili”. Lo ha dichiarato oggi Salvatore, noto produttore di limoni della Costiera Amalfitana, famoso nel mondo, intervenendo al sesto WeBinar organizzato dal Distretto Turistico della Costiera Amalfitana e svoltosi oggi sul tema del Turismo emozionale. Prontoripartenza anche immediata. E’ la Costiera Amalfitana che sta cogliendo l’opportunità di meditare, riflettere. “Siamo già pronti in azienda. Avevamo già puntato sulla sicurezza dei dipendenti. Siamo gente abituata a lottare. Siamo in emergenze da ben 6 mesi. Infatti prima abbiamo avuto le frane a finembre che avevano causato una perdita del 50% di produzione, poi il Covid ma ...

